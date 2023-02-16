Полиция ищет очевидцев ДТП в Рязани, в котором пострадала подросток

Следственное управление УМВД по Рязанской области просит откликнуться очевидцев ДТП, произошедшего 28 января 2023 года.

Всё случилось около 22:10 возле дома 21 по Московскому шоссе в Рязани. По предварительным данным, «Лада Калина» под управлением 24-летней рязанки столкнулась с Renault Sandero, за рулём которого находилась 30-летняя местная жительница.

В результате происшествия 15-летнюю пассажирку «Лады» госпитализировали с травмами.

Всех, кто располагает какой-либо информацией по этому дорожному происшествию, просьба обращаться по телефону (4912)44-46-08 или по адресу: г. Рязань, ул. Фирсова, д. 12 к1.