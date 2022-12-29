Рязанская полиция ищет очевидцев ДТП у НИТИ с одним погибшим и тремя пострадавшими

Управление МВД России разыскивает очевидцев ДТП у НИТИ, в котором один человек погиб и трое пострадали.
Всё произошло 23 декабря примерно в 21.15 около дома 17 на проезде Яблочкова. 21-летний рязанец за рулём Опель Астра, по предварительной информации, не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем Хендай Солярис, за рулём которого находился 61-летний мужчина.
В результате ДТП водитель и пассажир Опель получили травмы. Водитель Хендай от полученных травм скончался, его пассажирка с травмами была госпитализирована.
Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram