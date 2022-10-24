Полиция ищет очевидцев ДТП на улице Дзержинского в Рязани

Следственное управление УМВД по Рязанской области просит откликнуться очевидцев дорожной аварии, которая произошла 20 июля в 17:40 возле дома 59 по улице Дзержинского.

За рулём Hyundai Solaris находился 40-летний житель областного центра. Он сбил 43-летнего мужчину, переходившего проезжую часть вне пешеходного перехода. Пострадавший был госпитализирован.

Всех, кто располагает какой-либо информацией по этому происшествию, просят обращаться по телефону (4912) 44-46-08 или по адресу: г. Рязань, ул. Фирсова, д. 12 к. 1.

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