Пятница, 13 сентября, 2024

Полицейские задержали педофилов на поле конопли

Автор: Алексей Самохин

Опубликовано

Изображение от wirestock на Freepik

В городе Реж (Свердловская область) полицейские задержали двоих мужчин, ранее судимых за педофилию, на поле конопли. Они собирали растение для личного использования. Об этом сообщил URA.RU глава пресс-службы свердловского главка МВД, полковник Валерий Горелых.

Задержанным 32 и 43 года. По словам Горелых, во время допроса мужчины заявили, что собирали коноплю для личного пользования. Плантация находилась на территории заброшенной животноводческой фермы.

Оба задержанных официально нигде не работают и ранее были судимы по статьям 158 (кража) и 134 УК РФ (педофилия). Оба имеют малолетних детей.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение наркотических веществ). Полицейские уничтожили плантацию при помощи трактора.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

МЧС предупредило рязанцев об усилении ветра 13 сентября

На улице Дачной в Рязани стартовали работы по благоустройству дворовой территории

Муж измельчил труп финалистки конкурса «Мисс Швейцария» в блендере

Суд смягчил наказание таксисту-мигранту, изнасиловавшему девушку-подростка

Скандальный турецкий сериал «Эго» с 15 сентября появится на платформе «Смотрим»

«Герани» и «Искандеры» устроили «лютую» пятницу, 13 для ВСУ

Семерых иностранцев, находившихся в Рязани, депортировали и выдворили из России

Три человека пострадали в ДТП с мопедом в Ряжске

В Рязани выделили автомобиль для пациентов городских больниц

Меняется порядок выплат по уходу за пенсионерами и инвалидами

В Рязани стартует традиционный осенний месячник благоустройства

Mash: военные освободили еще четыре населенных пункта в Курской области