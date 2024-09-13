Полицейские задержали педофилов на поле конопли

В городе Реж (Свердловская область) полицейские задержали двоих мужчин, ранее судимых за педофилию, на поле конопли. Они собирали растение для личного использования. Об этом сообщил URA.RU глава пресс-службы свердловского главка МВД, полковник Валерий Горелых.

Задержанным 32 и 43 года. По словам Горелых, во время допроса мужчины заявили, что собирали коноплю для личного пользования. Плантация находилась на территории заброшенной животноводческой фермы.

Оба задержанных официально нигде не работают и ранее были судимы по статьям 158 (кража) и 134 УК РФ (педофилия). Оба имеют малолетних детей.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение наркотических веществ). Полицейские уничтожили плантацию при помощи трактора.