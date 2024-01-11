Полицейские изъяли самодельное оружие у рязанца

В селе Мелехово Чучковского района Рязанской области полицейские изъяли самодельное оружие, которое хранил у себя местный житель. Подробности сообщила пресс-служба регионального УМВД.

49-летний мужчина несколько лет назад помогал по хозяйству пожилому односельчанину. Когда пожилой человек умер, мужчина нашел в его доме самодельный пистолет с нарезным стволом калибра 5,6 миллиметров и боеприпасы к нему. Мужчина спрятал оружие в доме и несколько раз выходил в лес, где стрелял по мишеням.

Полицейские обнаружили оружие в ходе проверки, которая была проведена после того, как местные жители пожаловались на слышимые в лесу выстрелы.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 222 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.