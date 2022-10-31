Полузащитник сборной Франции Поль Погба пропустит чемпионат мира по футболу 2022, сообщает ТАСС.

Агент футболиста Рафаэла Пимента в эфире телеканала Telefoot1 рассказал, что его клиенту потребуется время, чтобы восстановиться после сентябрьской операции на колене.

Очередные медосмотры, подтвердившие информацию о том, что Погба не успеет восстановиться к турниру в Катаре, провели в воскресенье и понедельник.

Игроку туринского «Ювентуса» 29 лет. За сборную Франции полузащитник выступает с 2013 года, чемпион мира 2018 года, проходившего в России.

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