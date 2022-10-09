Покров Пресвятой Богородицы 2022: традиции и народные приметы 14 октября

14 октября православные христиане отмечают Покров Пресвятой Богородицы. В народной традиции этот день носит название Покров. С ним связано много традиций и поверий, которые дошли до наших дней.
Покров Пресвятой Богородицы 14 октября – история праздника
В основу праздника легло событие из византийской истории. Столица государства Византийского тогда находилась в окружении врагов. Люди собрались в храме и долго молились о спасении. Среди них был и Андрей Юродивый. В четыре часа ночи во время всенощного бдения произошло явление Пресвятой Богородицы, которая в окружении святых шла по воздуху. Рядом с Девой Марией следовали пророк Иоанн Предтеча и апостол Иоанн Богослов. Богородица начала молиться, затем подошла к храмовому престолу, сняла платок, который покрывал Её голову, и раскрыла его над молящимися. Её покров и стал знамением о защите христиан от неприятелей. После явления Богородицы враги отступили от города.
Традиции и запреты 14 октября
14 октября запрещается работать как физически, так и умственно. Те, кто проигнорируют этот запрет, навлекут на себя огромные беды и горести.
Девушкам в этот день нельзя заниматься рукоделием. Безобидное хобби может привести к тому, что в жизни появится много проблем.
Если на Покров попросить или дать взаймы, деньги вовсе уйдут из вашей жизни.
Традиционно 14 октября в храмах возносится молитва Пресвятой Богородице. Обязательно сходите в церковь и помолитесь Богоматери. Стоит купить свечку и принести её с собой домой. Её свет убережёт жилище от потрясений.
Сегодня важно угостить всех голодных блинами или пирогами. Хозяйки заранее готовили различные угощения. Для начинки использовали фрукты и овощи нового урожая. Помните, что добро и участие в этот день обязательно вернутся к вам в двойном размере.
А вот любителям охоты и рыбалки стоит отказаться на день от своих увлечений. Поход на реку или в лес может закончиться плачевно.
Нельзя на Покров отказывать сватам. Иначе девушка ещё три года не выйдет замуж.
Что сулит выпавший на Покров Пресвятой Богородицы снег? Народные приметы 14 октября 2022
- Если на Покров выпадает снег, зима будет снежной и ветреной;
- Если начала опадать дубовая листва, приближаются холода;
- Если на Покров выпал снег, то будет снежно и на Дмитриевский день;
- Если журавли улетели до Покрова, зима будет холодной;
- Дождливый день на Покров — дождливым будет следующее лето.
Сбываются ли сны на Покров Пресвятой Богородицы 14 октября?
Вещие сны посылаются высшими силами для предупреждения о позитивном или негативном событии, для передачи важной информации, которая может изменить судьбу. Есть поверье, что в церковный праздник Покрова Пресвятой Богородицы, отмечаемый 14 октября, большой шанс получить откровение свыше через сны. Особенно значимым будет сон, в котором к человеку приходит сама Дева Мария.
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