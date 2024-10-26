Появилось видео кровавой аварии со скорой в Екатеринбурге

Паблик «Уралмаш достоин» опубликовал видео с моментом ДТП на перекрестке Ильича и Кировградской в Екатеринбурге. Здесь вечером 25 октября столкнулись легковушка и скорая помощь.

По информации портала E1.ru, в скорой помощи ехала психиатрическая бригада. Автомобиль двигался без спецсигналов. Водитель скорой, при повороте налево, не пропустил встречный автомобиль.

После столкновения обломки машин полетели на тротуар, где находились двое прохожих.

По данным СМИ, в аварии пострадали трое молодых людей, ехавших на KIA. Водитель и пассажир с переднего сидения пробили лобовое стекло и вылетели наружу.

— Оба получили переломы ног. После ДТП вся KIA была залита кровью пострадавших, один из них порезал горло, — пишет E1.ru.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку.