Появилось фото с места ДТП, в котором актриса Большова сбила насмерть женщину

В телеграм-канале Mash появилась фотография с места смертельной аварии с участием актрисы Анны Большовой в Калужской области.

На кадрах видна иномарка Audi, за рулем которой предположительно находилась артистка.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел 14 октября в деревне Грачевка. По предварительной версии, автомобилистка сбила 31-летнюю женщину, переходившую дорогу в неположенном месте. Пострадавшая скончалась.

Как рассказала Большова, она не заметила человека на неосвещенной дороге. Пешеход же во время ДТП была пьяна. Большова тут же сама вызвала скорую помощь и полицию. Проводится проверка и выясняются все обстоятельства произошедшего.

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