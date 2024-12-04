Появилось фото интервью Лаврова Карлсону

Руководитель МИД РФ Сергей Лавров дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Фото момента записи разговора опубликовала в телеграм-канале официальный представитель МИД Мария Захарова.
Ранее выход интервью анонсировал сам Такер Карлсон.
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Руководитель МИД РФ Сергей Лавров дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Фото момента записи разговора опубликовала в телеграм-канале официальный представитель МИД Мария Захарова.
Ранее выход интервью анонсировал сам Такер Карлсон.