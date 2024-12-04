Среда, 4 декабря, 2024
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Появилось фото интервью Лаврова Карлсону

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Алексей Самохин
Фото: t.me/MariaVladimirovnaZakharova

Руководитель МИД РФ Сергей Лавров дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Фото момента записи разговора опубликовала в телеграм-канале официальный представитель МИД Мария Захарова.

— Интервью Сергея Лаврова Такеру Карлсону. Наберитесь терпения, — написала Захарова.

Ранее выход интервью анонсировал сам Такер Карлсон.

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