Появились подробности тушения пожара в заброшенной школе в Спасском районе

ГУ МЧС России по Рязанской области обнародовало подробности тушения пожара в заброшенной школе спасского села Собчаково.

По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило в 14.19. Площадь пожара составила 400 кв. м.

К месту происшествия прибыли 15 пожарных, в тушении огня также задействовали 4 единицы техники. Вечером пожар удалось локализовать. Проводится дотушивание.

Ущерб, причинённый огнём, а также причину возгорания предстоит установить специалистам. Как ранее сообщил сайт ТКР со ссылкой на очевидцев, пожар мог случиться из-за игр детей с огнём.