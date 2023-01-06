Пятница, 6 января, 2023
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Появились подробности тушения пожара в заброшенной школе в Спасском районе

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Изображение от ArthurHidden на Freepik

ГУ МЧС России по Рязанской области обнародовало подробности тушения пожара в заброшенной школе спасского села Собчаково.

По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило в 14.19. Площадь пожара составила 400 кв. м.

К месту происшествия прибыли 15 пожарных, в тушении огня также задействовали 4 единицы техники. Вечером пожар удалось локализовать. Проводится дотушивание.

Ущерб, причинённый огнём, а также причину возгорания предстоит установить специалистам. Как ранее сообщил сайт ТКР со ссылкой на очевидцев, пожар мог случиться из-за игр детей с огнём.

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