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Воскресенье, 13 июня, 2021
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Погода в Рязани вновь ухудшится

7info
Изображение WikimediaImages с сайта Pixabay
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В ближайшие три часа в Рязанской области ожидается ухудшение погоды. Метеопредупреждение регионального ГУ МЧС России пришло в СМС-рассылке на телефоны жителей Рязани. 

Росгидромет предупредил о грозе с ливнем, граде. Скорость ветра усилится до 15 м/с. 

Чем опасен сильный ветер? 

Усиление ветра грозит обрушением рекламных конструкций, кровли домов, возможны обрывы линий электропередач, падение деревьев. 

Как подготовиться?

Сотрудники МЧС советуют сократить пребывание на улице, лучше оставаться дома. На случай возможного отключения электричества держите наготове фонарь. Не пользуйтесь для освещения открытым огнем – это опасно и может стать причиной пожара.

Водителям необходимо соблюдать скоростной режим, не нарушать ПДД. 

Куда звонить?

В экстренных случаях обращайтесь по телефону — 01, мобильная связь — 101, единый номер вызова экстренных служб — 112.

Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Рязанской области – 8 (4912) 21-63-04.

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