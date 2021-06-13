Погода в Рязани вновь ухудшится

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В ближайшие три часа в Рязанской области ожидается ухудшение погоды. Метеопредупреждение регионального ГУ МЧС России пришло в СМС-рассылке на телефоны жителей Рязани.

Росгидромет предупредил о грозе с ливнем, граде. Скорость ветра усилится до 15 м/с.