Погибшего у ЦПКиО водителя пытались достать из горящей машины очевидцы

Появились новые подробности смертельного ДТП в Рязани, в результате которого у входной группы ЦПКиО сгорел автомобиль. Водителя пытались достать очевидцы, но сделать этого не смогли.

Видео опубликовал телеграм-канал «M5 Ural Team». По словам прохожего, достать водителя не получилось, ему зажало ноги. Также на видео молодой человек говорит, что автомобиль «летел» на большой скорости перед столкновениям.

Напомним, авария случилась ночью 26 сентября. Водитель автомобиля «Ауди 100» совершил наезд на припаркованный автомобиль «Шкода Октавия». После иномарка продолжила движение, врезалась во входную группу парка и загорелась.

Позднее стало известно, что за рулём автомобиля находился 19-летний военнослужащий.