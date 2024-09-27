Пятница, 27 сентября, 2024

Погибшего у ЦПКиО водителя пытались достать из горящей машины очевидцы

Автор: Алексей Самохин

Опубликовано

Появились новые подробности смертельного ДТП в Рязани, в результате которого у входной группы ЦПКиО сгорел автомобиль. Водителя пытались достать очевидцы, но сделать этого не смогли.

Видео опубликовал телеграм-канал «M5 Ural Team». По словам прохожего, достать водителя не получилось, ему зажало ноги. Также на видео молодой человек говорит, что автомобиль «летел» на большой скорости перед столкновениям.

Напомним, авария случилась ночью 26 сентября. Водитель автомобиля «Ауди 100» совершил наезд на припаркованный автомобиль «Шкода Октавия». После иномарка продолжила движение, врезалась во входную группу парка и загорелась.

Позднее стало известно, что за рулём автомобиля находился 19-летний военнослужащий.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

В Рязани установили скульптуру утиного семейства

Названы суммы, за которые люди различных профессий готовы работать в школе

Сектовед Дворкин провел встречи в Рязани и Скопине

Продюсер рассказал, кто ещё из звёзд, кроме Shaman, находится на грани развода

Велосипедистка получила серьёзные травмы во время ДТП в Рязани

Названа основная версия смерти участника «Битвы шефов»

В Курской области боевики ВСУ повесили мирного жителя в церкви

Воздвижение Креста Господня в 2024 году: история и смысл праздника

Новый жилой комплекс построят на Михайловском шоссе Рязани

Подруга бизнес-леди из Балаково не верит, что ее убили из-за любовника

Россиянка поехала на фронт, чтобы найти тело мужа и отомстить за его смерть

Глава Вологодской области Филимонов вышел на инаугурацию под «Небо славян»