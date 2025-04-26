Погибшая в Таиланде россиянка перед смертью успела сказать три слова

Перед смертью на отдыхе в Таиланде уроженка Екатеринбурга Дарья Толстухина успела сказать три слова, пишет «КП».

По данным издания, 33-летней девушке стало резко плохо за несколько дней до возвращения в Россию.

«Я хочу жить!» — произнесла Толстухина.

После этого она упала в обморок. В больницу ее доставили в крайне тяжелом состоянии. Выяснилось, что ее сердце останавливалось дважды.

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Врачи нашли в ее крови инфекцию, ее устранили, также они удалили жидкость из легких, восстановили стабильный сердечный ритм. Однако она находилась в глубокой коме. В среду медики приняли решение отключить ее от ИВЛ.

Вероятно, причиной ее смерти стали проблемы с сердцем и циркуляцией крови.

Дарья работала свадебным фотографом.