Поезд Пенза — Москва будет останавливаться в Скопине

9 августа врио губернатора Павел Малков провел очередное заседание правительства Рязанской области.

Павел Малков заслушал отчёты об исполнении поручений, которые были даны по итогам рабочих поездок по муниципальным районам и встреч с жителями.

Большинство из них касались ремонта автодорог. Так, министр транспорта и автомобильных дорог Вадим Решетник доложил о том, что в Скопинском районе в текущем году будет полностью заменено дорожное полотно на участке трассы «Рязань-Пронск-Скопин» от границы Скопинского района до пересечения с федеральной дорогой Р-22 Каспий. Работы планируется завершить в первой декаде октября.

В план ремонтных работ на 2023 год включен участок автодороги «Михайлов-Голдино-Горлово-Скопин-Милославка» от микрорайона Коготково до границы с Милославским районом. Определён подрядчик, начались подготовительные мероприятия, в том числе по созданию запасов материалов. Сдать объект намечено в октябре 2023 года.

«Была просьба от жителей Скопина предусмотреть в городе остановку поезда дальнего следования Пенза-Москва. Людям удобно было им пользоваться, чтобы доехать до столицы. Раньше этот поезд останавливался там, сейчас нет. Я давал поручение решить этот вопрос совместно с РЖД, – сказал Павел Малков. – Хорошо, что теперь такая возможность у людей появится. Поезд будет останавливаться на ж/д платформе в Скопине».

Врио губернатора поручил минтрансу обеспечить информирование жителей района с учетом скорректированного для этого поезда расписания