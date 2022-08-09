Поезд Пенза — Москва будет останавливаться в Скопине

9 августа врио губернатора Павел Малков провел очередное заседание правительства Рязанской области.
Павел Малков заслушал отчёты об исполнении поручений, которые были даны по итогам рабочих поездок по муниципальным районам и встреч с жителями.
Большинство из них касались ремонта автодорог. Так, министр транспорта и автомобильных дорог Вадим Решетник доложил о том, что в Скопинском районе в текущем году будет полностью заменено дорожное полотно на участке трассы «Рязань-Пронск-Скопин» от границы Скопинского района до пересечения с федеральной дорогой Р-22 Каспий. Работы планируется завершить в первой декаде октября.
В план ремонтных работ на 2023 год включен участок автодороги «Михайлов-Голдино-Горлово-Скопин-Милославка» от микрорайона Коготково до границы с Милославским районом. Определён подрядчик, начались подготовительные мероприятия, в том числе по созданию запасов материалов. Сдать объект намечено в октябре 2023 года.
Врио губернатора поручил минтрансу обеспечить информирование жителей района с учетом скорректированного для этого поезда расписания