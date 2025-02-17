«Поехала крыша»: что известно о патологоанатоме, растлившем 12-летнюю девочку в Екатеринбурге

Екатеринбургский патологоанатом Сергей Окладников, которого обвиняют в растлении 12-летней девочки, был на хорошем счету у коллег и студентов, выяснил портал E1.RU.
По данным издания, 33-летний мужчина преподавал в УГМУ и работал в статусе заведующим отделения в 9-й детской больнице.
По ее словам, никто не подозревал, что Окладников увлекся кришнаизмом, на парах это никак не звучало.
Знакомые преподавателя считают, что у него просто поехала крыша. Возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование». Ему грозит от 12 до 20 лет заключения.