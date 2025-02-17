«Поехала крыша»: что известно о патологоанатоме, растлившем 12-летнюю девочку в Екатеринбурге

Екатеринбургский патологоанатом Сергей Окладников, которого обвиняют в растлении 12-летней девочки, был на хорошем счету у коллег и студентов, выяснил портал E1.RU.

По данным издания, 33-летний мужчина преподавал в УГМУ и работал в статусе заведующим отделения в 9-й детской больнице.

«Мы всей группой в шоке из-за этого инцидента. <…> Странностей не больше, чем у обычных людей было. Вредных привычек не было: не курил, не ел сладкого, — рассказала один из студенток.

По ее словам, никто не подозревал, что Окладников увлекся кришнаизмом, на парах это никак не звучало.

«Возможно, что ему в секте мозги промыли», — предположила девушка. Реклама

Знакомые преподавателя считают, что у него просто поехала крыша. Возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование». Ему грозит от 12 до 20 лет заключения.