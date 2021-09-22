Подведены итоги выборов в Госдуму в Рязанской области

Во вторник, 21 сентября, состоялось заседание Избирательной комиссии Рязанской области, на котором были подведены итоги выборов депутатов Государственной Думы на территории региона. Об этом сообщила пресс-служба Избиркома.
В рамках заседания утверждены итоговые цифры использования избирательных бюллетеней на территории одномандатных избирательных округов № 156 и № 157 после чего состоялось подписание протоколов окружных избирательных комиссий соответствующих округов.
Одномандатный избирательный округ № 156 — Рязанский одномандатный избирательный округ
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» — 46,40%
«Коммунистическая партия Российской Федерации» — 21,22%
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ — 8,61%
ЛДПР — Либерально-демократическая партия — 8,56%
«НОВЫЕ ЛЮДИ» — 6,01%
ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ — 2,67%
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ — 1,38%
«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» — 0,94%
«Российская экологическая партия «ЗЕЛЁНЫЕ» — 0,67%
РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ — 0,65%
«РОДИНА» — 0,56%
ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА — 0,50%
«ПАРТИЯ РОСТА» — 0,24%
«Гражданская Платформа» — 0,09%.
Одномандатный округ:
Красов Андрей Леонидович — 39,57%
Струков Олег Николаевич — 13,78%
Аверин Александр Алексеевич — 11,12%
Детинов Дмитрий Михайлович — 7,62%
Любимов Андрей Вячеславович — 7,49%
Мустафин Максим Хамитович — 5,57%
Перимбаев Сергей Анатольевич — 5,46%
Воронин Павел Юрьевич — 5,31%
Ржанов Александр Николаевич — 1,23%
Избранным депутатом признан Красов Андрей Леонидович.
Одномандатный избирательный округ № 157 — Скопинский одномандатный избирательный округ
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» — 49,17%
«Коммунистическая партия Российской Федерации» — 18,79%
ЛДПР — Либерально-демократическая партия — 9,69%
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ — 7,83%
«НОВЫЕ ЛЮДИ» — 5,76%
ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ — 2,59%
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ — 1,05%
«Российская экологическая партия «ЗЕЛЁНЫЕ» — 0,77%
«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» — 0,73%
РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ — 0,57%
ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА — 0,57%
«РОДИНА» — 0,53%
«ПАРТИЯ РОСТА» — 0,22%
«Гражданская Платформа» — 0,09%.
Одномандатный округ:
Хубезов Дмитрий Анатольевич — 48,06%
Морозов Евгений Николаевич — 14,66%
Шерин Александр Николаевич — 13,84%
Парсентьев Григорий Александрович — 5,96%
Завьялов Артур Суренович — 5,45%
Рубина Наталья Владимировна — 4,07%
Тюрина Марина Николаевна — 3,77%
Мосейчук Александр Валерьевич — 1,56%
Избранным депутатом признан Хубезов Дмитрий Анатольевич.
Выборы в цифрах
В подготовке и проведении выборов на территории Рязанской области были задействованы 32 территориальные и 1001 участковые избирательные комиссии, из которых 195 — в городе Рязани, а также два избирательных участка за пределами территории Российской Федерации (в Белоруссии и Казахстане).
Во время голосования были использованы 128 комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), размещенные на избирательных участках города Рязани. Общая численность членов избирательных комиссий всех уровней составила 8 257 человек.
Число избирателей в Рязанской области внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования составило 894 483 человека.
На основании протоколов окружных избирательных комиссий в выборах приняли участие 429 624 человека, что составляет 48,03% от числа включенных в списки для голосования избирателей.
В одномандатном избирательном округе № 156 Рязанская область — Рязанский одномандатный избирательный округ явка составила 46,26%, в одномандатном избирательном округе № 157 Рязанская область — Скопинский одномандатный избирательный округ — 47,49%.
Самую высокую явку показал Михайловский муниципальный район — 80,00%.
Явку более 50% показали следующие муниципальные образования:
В одномандатном избирательном округе № 156 Рязанская область — Рязанский одномандатный избирательный округ
Сараевский район — 70,19%
Пителинский район — 68,19%
Шацкий район — 66,64%
Сасовский район — 64,65%
Ермишинский район — 62,74%
Кадомский район — 60,31%
Шиловский район — 59,64%
г. Сасово — 57,60%
Чучковский район — 54,96%
Путятинский район — 54,79%
Клепиковская район — 53,52%
Касимовский район — 51,56%
В одномандатном избирательном округе № 157 Рязанская область — Скопинский одномандатный избирательный округ
Михайловский район — 80,00%
Скопинский район — 74,83%
Александро-Невский район — 70,99%
Ухоловский район — 67,17%
Захаровский район — 61,38%
Милославский район — 58,30%
Сапожковский район — 56,86%
Старожиловский район — 53,21%
Ряжский район — 51,10%
Кораблинский район — 50,40%.
Наименьшую явку показал Московский район г. Рязани — 36,14%.
Явку менее 50% показали следующие муниципальные образования:
В одномандатном избирательном округе № 156 Рязанская область — Рязанский одномандатный избирательный округ
Спасский район — 49,63%
Рязанский район 156 — 46,03%
г. Касимов — 44,87%
Советский г. Рязани — 42,53%
Московский г. Рязани — 36,14%
В одномандатном избирательном округе № 157 Рязанская область — Скопинский одномандатный избирательный округ
Рыбновский район — 49,80%
Пронский район — 49,27%
г. Скопин — 48,93%
Рязанский район 157 — 47,64%
Октябрьский г. Рязани — 39,84%
Железнодорожный г. Рязани — 37,71%.