Подведены итоги выборов в Госдуму в Рязанской области

Во вторник, 21 сентября, состоялось заседание Избирательной комиссии Рязанской области, на котором были подведены итоги выборов депутатов Государственной Думы на территории региона. Об этом сообщила пресс-служба Избиркома.

В рамках заседания утверждены итоговые цифры использования избирательных бюллетеней на территории одномандатных избирательных округов № 156 и № 157 после чего состоялось подписание протоколов окружных избирательных комиссий соответствующих округов.

Одномандатный избирательный округ № 156 — Рязанский одномандатный избирательный округ

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» — 46,40%

«Коммунистическая партия Российской Федерации» — 21,22%

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ — 8,61%

ЛДПР — Либерально-демократическая партия — 8,56%

«НОВЫЕ ЛЮДИ» — 6,01%

ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ — 2,67%

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ — 1,38%

«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» — 0,94%

«Российская экологическая партия «ЗЕЛЁНЫЕ» — 0,67%

РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ — 0,65%

«РОДИНА» — 0,56%

ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА — 0,50%

«ПАРТИЯ РОСТА» — 0,24%

«Гражданская Платформа» — 0,09%.

Одномандатный округ:

Красов Андрей Леонидович — 39,57%

Струков Олег Николаевич — 13,78%

Аверин Александр Алексеевич — 11,12%

Детинов Дмитрий Михайлович — 7,62%

Любимов Андрей Вячеславович — 7,49%

Мустафин Максим Хамитович — 5,57%

Перимбаев Сергей Анатольевич — 5,46%

Воронин Павел Юрьевич — 5,31%

Ржанов Александр Николаевич — 1,23%

Избранным депутатом признан Красов Андрей Леонидович.

Одномандатный избирательный округ № 157 — Скопинский одномандатный избирательный округ

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» — 49,17%

«Коммунистическая партия Российской Федерации» — 18,79%

ЛДПР — Либерально-демократическая партия — 9,69%

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ — 7,83%

«НОВЫЕ ЛЮДИ» — 5,76%

ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ — 2,59%

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ — 1,05%

«Российская экологическая партия «ЗЕЛЁНЫЕ» — 0,77%

«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» — 0,73%

РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ — 0,57%

ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА — 0,57%

«РОДИНА» — 0,53%

«ПАРТИЯ РОСТА» — 0,22%

«Гражданская Платформа» — 0,09%.

Одномандатный округ:

Хубезов Дмитрий Анатольевич — 48,06%

Морозов Евгений Николаевич — 14,66%

Шерин Александр Николаевич — 13,84%

Парсентьев Григорий Александрович — 5,96%

Завьялов Артур Суренович — 5,45%

Рубина Наталья Владимировна — 4,07%

Тюрина Марина Николаевна — 3,77%

Мосейчук Александр Валерьевич — 1,56%

Избранным депутатом признан Хубезов Дмитрий Анатольевич.

Выборы в цифрах

В подготовке и проведении выборов на территории Рязанской области были задействованы 32 территориальные и 1001 участковые избирательные комиссии, из которых 195 — в городе Рязани, а также два избирательных участка за пределами территории Российской Федерации (в Белоруссии и Казахстане).

Во время голосования были использованы 128 комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), размещенные на избирательных участках города Рязани. Общая численность членов избирательных комиссий всех уровней составила 8 257 человек.

Число избирателей в Рязанской области внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования составило 894 483 человека.

На основании протоколов окружных избирательных комиссий в выборах приняли участие 429 624 человека, что составляет 48,03% от числа включенных в списки для голосования избирателей.

В одномандатном избирательном округе № 156 Рязанская область — Рязанский одномандатный избирательный округ явка составила 46,26%, в одномандатном избирательном округе № 157 Рязанская область — Скопинский одномандатный избирательный округ — 47,49%.

Самую высокую явку показал Михайловский муниципальный район — 80,00%.

Явку более 50% показали следующие муниципальные образования:

В одномандатном избирательном округе № 156 Рязанская область — Рязанский одномандатный избирательный округ

Сараевский район — 70,19%

Пителинский район — 68,19%

Шацкий район — 66,64%

Сасовский район — 64,65%

Ермишинский район — 62,74%

Кадомский район — 60,31%

Шиловский район — 59,64%

г. Сасово — 57,60%

Чучковский район — 54,96%

Путятинский район — 54,79%

Клепиковская район — 53,52%

Касимовский район — 51,56%

В одномандатном избирательном округе № 157 Рязанская область — Скопинский одномандатный избирательный округ

Михайловский район — 80,00%

Скопинский район — 74,83%

Александро-Невский район — 70,99%

Ухоловский район — 67,17%

Захаровский район — 61,38%

Милославский район — 58,30%

Сапожковский район — 56,86%

Старожиловский район — 53,21%

Ряжский район — 51,10%

Кораблинский район — 50,40%.

Наименьшую явку показал Московский район г. Рязани — 36,14%.

Явку менее 50% показали следующие муниципальные образования:

В одномандатном избирательном округе № 156 Рязанская область — Рязанский одномандатный избирательный округ

Спасский район — 49,63%

Рязанский район 156 — 46,03%

г. Касимов — 44,87%

Советский г. Рязани — 42,53%

Московский г. Рязани — 36,14%

В одномандатном избирательном округе № 157 Рязанская область — Скопинский одномандатный избирательный округ

Рыбновский район — 49,80%

Пронский район — 49,27%

г. Скопин — 48,93%

Рязанский район 157 — 47,64%

Октябрьский г. Рязани — 39,84%

Железнодорожный г. Рязани — 37,71%.