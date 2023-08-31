Четверг, 31 августа, 2023
На главнуюНовости мира

Подсчитано число атак беспилотников на российские регионы

7info

Власти российских регионов за полтора года сообщали об атаках беспилотников 511 раз, подсчитали авторы статьи РБК.

По информации журналистов, крупнейшая атака прошла 30 августа. В том числе 2 БПЛА уничтожили на подлёте к военному аэродрому в Рязани.

Первое сообщение о вражеском беспилотнике в России датировано 19 июня 2022 года. Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил о проникновении объекта в воздушное пространство приграничного Беловского района. Дрон сбросил боеприпас в районе хутора Кучеров.

После этого атаки происходили ежемесячно, а с 21 мая по 25 июня 2023 года — ежедневно. Ежедневные налёты после перерыва возобновились с 6 августа.

Власти сообщили о 4 погибших и 16 пострадавших.

Чаще всего — 289 раз, 56% от всех сообщений — украинские дроны атаковали Белгородскую область.

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации