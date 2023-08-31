Подсчитано число атак беспилотников на российские регионы

Власти российских регионов за полтора года сообщали об атаках беспилотников 511 раз, подсчитали авторы статьи РБК.

По информации журналистов, крупнейшая атака прошла 30 августа. В том числе 2 БПЛА уничтожили на подлёте к военному аэродрому в Рязани.

Первое сообщение о вражеском беспилотнике в России датировано 19 июня 2022 года. Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил о проникновении объекта в воздушное пространство приграничного Беловского района. Дрон сбросил боеприпас в районе хутора Кучеров.

После этого атаки происходили ежемесячно, а с 21 мая по 25 июня 2023 года — ежедневно. Ежедневные налёты после перерыва возобновились с 6 августа.

Власти сообщили о 4 погибших и 16 пострадавших.

Чаще всего — 289 раз, 56% от всех сообщений — украинские дроны атаковали Белгородскую область.