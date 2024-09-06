Подросток покончил с собой в детской больнице в Петербурге

В Санкт-Петербурге в детской больнице покончил с собой девятиклассник, пишет 6 сентября «Фонтанка».

По данным СМИ, ЧП случилось в детской больнице имени Филатова во Фрунзенском районе. Подросток находился в клинике после отравления.

15-летний парень попал в больницу три дня назад в состоянии средней тяжести из-за передозировки лекарственного препарата. Пациента положили в отдельную палату в хирургическом отделении, расположенном на одном этаже с токсикологией.

Вчера поздно вечером в палату к парню пришла медсестра ставить капельницу, но пациента на месте не оказалось.

— Мальчика нашли в туалете процедурного кабинета. Все попытки реанимировать не увенчались успехом, — пишет «Фонтанка».

Проверку по факту гибели мальчика проводит СК РФ. Он воспитывался в благополучной семье, проблем в школе не было. В телефонной переписке подросток рассказал подруге о недавнем расставании с девушкой.