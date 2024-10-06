Подростки жестоко избили школьника, заступившегося за учительницу

В Ростовской области 15-летнего ученика жестоко избили в школьной раздевалке после урока физкультуры. Подробности сообщила «Комсомольская правда-Ростов-на-Дону».

Пострадавший уверен, что на него напали из мести. За день до расправы парень заступился за пожилую учительницу физики, которой ребята из параллельного 9-го класса сорвали урок и оскорбили. Костя написал об этом в «личку» классному руководителю и завучу.

По словам мамы парня, он не мог остаться равнодушным к несправедливости. А вот сверстники считают иначе: они уверены, что сообщать учителям о таких вещах нельзя.

В итоге в школьной раздевалке ученика били шесть человек. Один из нападавших с ним даже не знаком, он выполнял указание своих товарищей.

«Ударили, наверное, раз десять. Били по голове, разбили очки. Осколки врезались в лицо сыну», — рассказала мама «Комсомольской правде-Ростов-на-Дону».

Конфликтом заинтересовался Следственный комитет. Руководитель ведомства Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.