Воскресенье, 6 октября, 2024

Подростки жестоко избили школьника, заступившегося за учительницу

Автор: Алексей Самохин

Опубликовано

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В Ростовской области 15-летнего ученика жестоко избили в школьной раздевалке после урока физкультуры. Подробности сообщила «Комсомольская правда-Ростов-на-Дону».

Пострадавший уверен, что на него напали из мести. За день до расправы парень заступился за пожилую учительницу физики, которой ребята из параллельного 9-го класса сорвали урок и оскорбили. Костя написал об этом в «личку» классному руководителю и завучу.

По словам мамы парня, он не мог остаться равнодушным к несправедливости. А вот сверстники считают иначе: они уверены, что сообщать учителям о таких вещах нельзя. 

В итоге в школьной раздевалке ученика били шесть человек. Один из нападавших с ним даже не знаком, он выполнял указание своих товарищей. 

«Ударили, наверное, раз десять. Били по голове, разбили очки. Осколки врезались в лицо сыну», — рассказала мама «Комсомольской правде-Ростов-на-Дону».

Конфликтом заинтересовался Следственный комитет. Руководитель ведомства Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. 

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