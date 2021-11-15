Подростки сняли на видео свои издевательства над малышом в детдоме под Курганом

Следователи проверят детский дом в селе Кипель Курганской области его воспитанников после публикации видео с жестокими издевательствами подростков над малышом, сообщает РЕН ТВ.

На опубликованных в Сети кадрах видно, что злоумышленники курят в лицо ребенку, заставляют его вдыхать дым, а также бьют по голове и в живот.

Как стало известно, подростки снимали происходящее на камеру и, вероятно, распространяли записи в чатах, чтобы «посмеяться».

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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