Подростки сняли на видео свои издевательства над малышом в детдоме под Курганом

Следователи проверят детский дом в селе Кипель Курганской области его воспитанников после публикации видео с жестокими издевательствами подростков над малышом, сообщает РЕН ТВ.
На опубликованных в Сети кадрах видно, что злоумышленники курят в лицо ребенку, заставляют его вдыхать дым, а также бьют по голове и в живот.
Как стало известно, подростки снимали происходящее на камеру и, вероятно, распространяли записи в чатах, чтобы «посмеяться».
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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