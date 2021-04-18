Подозреваемого в педофилии брянского депутата арестовали

В Брянской области арестовали местного депутата, который подозревается в педофилии. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.
Ранее стало известно, что депутат Дятьковского районного совета совершил половой акт с 12-летней девочкой. Школьницу к мужчине привела 19-летняя местная жительница за определенную плату.
В отношении депутата возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 134 УК РФ «Половой акт с лицом, достигшим 12-летнего, но не достигшем 14-летнего возраста». 19-летнюю девушку также арестовали и возбудили уголовное дело по факту вовлечения в занятие проституцией.
Ранее появилось видео с моментом задержания депутата.