Подозреваемого в педофилии брянского депутата арестовали

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В Брянской области арестовали местного депутата, который подозревается в педофилии. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

Ранее стало известно, что депутат Дятьковского районного совета совершил половой акт с 12-летней девочкой. Школьницу к мужчине привела 19-летняя местная жительница за определенную плату.

— Испытывая материальные жизненные трудности, потерпевшая по предложению 19-летней подозреваемой под контролем последней занималась проституцией на территории Дятьково и Дятьковского района Брянской области, — сообщает ведомство.

В отношении депутата возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 134 УК РФ «Половой акт с лицом, достигшим 12-летнего, но не достигшем 14-летнего возраста». 19-летнюю девушку также арестовали и возбудили уголовное дело по факту вовлечения в занятие проституцией.

Ранее появилось видео с моментом задержания депутата.