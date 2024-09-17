Подготовку к отопительному сезону проконтролировал глава администрации Рязани Виталий Артемов

Глава администрации города Рязани Виталий Артемов проверил подготовку к предстоящему отопительному сезону. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

На улице Белякова в микрорайоне Дягилево в октябре завершат строительство котельной. Отмечается, что потребителей будут переподключать постепенно. Также к отопительному сезону капитально отремонтировали участок тепловых сетей на улице Бирюзова, где был порыв теплотрассы в январе 2024 года.

К системе централизованного теплоснабжения подключили 206 объектов социальной сферы и 2694 многоквартирных жилых дома. Все учреждения социальной сферы прошли опрессовку и полностью готовы к пуску отопления. Завершается подготовка жилищного фонда.

В ближайшее время планируют проложить теплосети к строящейся школе в Семчино.