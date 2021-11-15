Под Смоленском буйный сосед держит в страхе многоквартирный дом

В социальных сетях появилась жалоба жителей второго микрорайона в городе Сафоново Смоленской области, которые недовольны поведением буйного соседа, пишет портал «О чем говорит Смоленск».

Горожане признались, что мужчина создает угрозу для проживающих в многоквартирном доме, при этом они не знают, куда обратится за помощью. В частности, из квартиры соседа круглосуточно раздается сильный грохот. Также родители боятся отпускать детей на улицу, поскольку у нее в руках нередко замечают ножи.

«На лестничных площадках валялись водопроводные трубы, из цементной пыли и кирпича, лицезрели отрезанные лапы котов, жженые палки и др. Не раз он поджигал интернет-стояки в подъезде», – возмущается местный житель.

Авторы публикации утверждают, что они просили о помощи у полицейских и врачей, однако они не предпринимают мер в отношении буйного соседа.

Жители дома заключили, что недавно им удалось предотвратить катастрофу, которая могла унести жизни многих людей.

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