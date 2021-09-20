Под Рязанью колбасный цех работал с нарушениями

Под Рязанью колбасный цех работал в нарушениями, сообщила пресс-служба Управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

Проверка на рыбновском предприятии «Три крестьянина» проводилась в августе этого года в связи с истечением срока исполнения ранее выданного организации предписания. Специалисты выявили, что выявленные нарушения не устранены. Там не обеспечена процедура отслеживания пищевой продукции, не контролировался температурный режим во время производства колбас, не проведены лабораторные исследования мяса.

За пренебрежительное отношение к требованиям действующего законодательства в отношении ООО «Три крестьянина» должностным лицом Управления был составлен протокол об административном правонарушении, — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Документы направили в суд, суд признал юрлицо виновным и назначил ему штраф в размере 150 тысяч рублей