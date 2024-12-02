Под Рязанью предприниматель дал двум рабочим задание, ставшее причиной их гибели

В Захаровском районе индивидуальный предприниматель дал рабочим самодельную лодку, ставшей причиной их гибели. Об этом сообщает региональное отделение Следственного комитета.

Работодатель 13 июля 2023 года предоставил подсобным рабочим самодельную металлическую лодку с мотором и отправил на рыбалку к пруду около деревни Воронка Захаровского района. Улов рабочие должны были отгрузить для последующей реализации покупателям.

В ходе следствия установлено, что инструктаж по технике безопасности работодатель не провел, спасательные жилеты рабочим не предоставил. В результате допущенных нарушений двое рабочих, одетых в резиновые костюмы, затрудняющие возможность сохранения их плавучести на воде, скончались, когда лодка затонула.

Материалы дела направлены в суд.