Под Рязанью на пожаре погиб 28-летний мужчина

ГУ МЧС России по Рязанской области обнародовало подробности пожара с погибшим, который произошёл ночью 30 декабря.
ЧП произошло под Рязанью, в деревне Шевцово. Сообщение о пожаре поступило в 3.26. Загорелся жилой дом, огонь тушили на площади 84 кв. м.
На пожар выезжали 2 пожарных автомобиля, 7 человек личного состава Государственной противопожарной службы. Известно об одном погибшем, это 28-летний мужчина.
Причины произошедшего устанавливаются.
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