Под Рязанью на пожаре погиб 28-летний мужчина

ГУ МЧС России по Рязанской области обнародовало подробности пожара с погибшим, который произошёл ночью 30 декабря.

ЧП произошло под Рязанью, в деревне Шевцово. Сообщение о пожаре поступило в 3.26. Загорелся жилой дом, огонь тушили на площади 84 кв. м.

На пожар выезжали 2 пожарных автомобиля, 7 человек личного состава Государственной противопожарной службы. Известно об одном погибшем, это 28-летний мужчина.

Причины произошедшего устанавливаются.