Под Оренбургом мужчина избил палкой 80-летнего пенсионера

В городе Орск Оренбургской области 32-летний мужчина с палкой напал на 80-летнего пенсионера и нанёс ему серьёзные травмы. Об этом сообщает УМВД России по региону.

Выяснилось, что пожилой мужчина выходил из магазина, когда на него напал подозреваемый. Свои действия он никак не поясняет.

Пострадавшего госпитализировали в больницу с травмами в виде подострой субдуральной гематомы правого полушария головного мозга.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.2. ст. 122 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.