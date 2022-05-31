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Вторник, 31 мая, 2022

Под Калугой пьяный депутат насмерть сбил молодого пешехода

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Александр Ильин
Александр Ильин

Под Калугой пьяный депутат насмерть сбил молодого пешехода

В Калужской области пьяный депутат районного Собрания Хвастовичского района насмерть сбил 23-пешехода, сообщает пресс-служба следственного комитета региона.

ДТП случилось 29 мая в селе Хвастовичи. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ехал на автомобиле «УАЗ Патриот», съехал на обочину и сбил местного жителя.

Потерпевший скончался в больнице от полученных травм.

Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющем автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

«Уголовное дело в отношении депутата возбуждено руководителем калужского управления СК России в связи со статусом подозреваемого, в отношении которого применяется особый порядок производства по уголовным делам», — говорится в сообщении ведомства.

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