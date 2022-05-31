Под Калугой пьяный депутат насмерть сбил молодого пешехода

В Калужской области пьяный депутат районного Собрания Хвастовичского района насмерть сбил 23-пешехода, сообщает пресс-служба следственного комитета региона.

ДТП случилось 29 мая в селе Хвастовичи. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ехал на автомобиле «УАЗ Патриот», съехал на обочину и сбил местного жителя.

Потерпевший скончался в больнице от полученных травм.

Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющем автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека).