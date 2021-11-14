Под Иркутском местные жители подожгли строительный вагончик, где заживо сгорели двое рабочих

СК по Иркутской области возбудил уголовное дело после поджёга строительного вагончика, где погибли двое рабочих предприятия. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии правоохранителей, вечером 12 ноября между двумя жителями посёлка Залари и шестью мужчинами, работавшими на одном из строительных объектов, произошёл конфликт, в ходе которого стороны нанесли друг другу телесные повреждения.

Некоторые время спустя местные жители подожгли строительный вагончик, где находились рабочие. В результате пожара погибли два человека, ещё пятерых доставили в больницу с травмами и ожогами.

На месте преступления работает следственно-оперативная группа. Уголовное дело возбуждено по п.п. «а, е, ж» ч.2 ст. 105 УК РФ (Убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору), ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (Покушение на убийство двух и более лиц).