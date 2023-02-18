Рано утром в жуткой аварии под Первоуральском погиб водитель такси на Volkswagen Polo, сообщили порталу E1.RU в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

По предварительной информации, мужчина ехал из Перми в сторону Екатеринбурга на «докатке» — узком колесе с летней резиной. В какой-то момент он не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Это привело к столкновению с грузовиком Scania.

«Легковая машина двигалась с превышением скорости и совершала опасные маневры», – приводятся слова очевидцев.

Автомобилист скончался на месте. Водитель фуры не пострадал. Вероятно, владелец Volkswagen пытался доехать до шиномонтажки после повреждения.