Понедельник, 21 августа, 2023
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Победительница «Пацанок» прокомментировала смерть Юлии Михайловой в Рязани

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Фото: vk.com/show_pacanki

Победительница седьмого сезона реалити-шоу «Пацанки» Кира Медведева считает, что Юлия Михайлова могла погибнуть из-за своего опасного хобби.

Напомним, поздно вечером 19 августа Михайлова погибла при падении с 22-го этажа жилого дома № 18 на улице Чкалова в Рязани. Девушка скончалась до приезда скорой помощи.

Медведева предполагает: Юлия могла упасть случайно, она любила лазить по крышам. Это подтверждают снимки девушки в соцсетях.

По словам Медведевой, раньше девушки общались, обсуждали ход программы, прошлую жизнь. Изменилась ситуация после детектора лжи: выяснилось, что Юлия врала о проблемах, приведших её на съёмки «Пацанок».

Ранее участница программы рассказала о проблемах Михайловой с алкоголем.

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