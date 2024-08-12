Победитель проекта «Титаны» стал гостем шоу «УТРО.ТНТ»

Сегодня, 12 августа в гости к Анатолию Цою, Катерине Решновой, Максиму Васильчуку и Лейсан Тугушевой пришел актер, каскадер, постановщик боевых сцен, скалолаз и победитель масштабного спортивного проекта ТНТ «Титаны» Магомедрасул Рабаданов.

Реалити «Титаны» – это уникальная битва сильнейших людей России с искусственным интеллектом, который придумывает для них беспощадные испытания, а на кону грандиозный приз – 10 миллионов рублей и звание главного титана России.

В воскресенье спортивный проект завершился, а победителем стал участник из Махачкалы Магомедрасул Рабаданов. Сегодня в шоу «УТРО.ТНТ» титан рассказал зрителям и ведущим, как хотел бы потратить денежный приз:

«Хочется фильмы снимать, свой спортзал сделать, но в основном хочется на благо потратить – с благими намерениями, там, где есть нужда».

Также, ведущие раннего эфира канала решили узнать у Магомедрасула, как отреагировали родные спортсмена, узнав, что он стал победителем. Как оказалось, для родственников Рабаданова стало сюрпризом не только его победа, но и само участие в шоу так, как спортсмен уехал участвовать в реалити в тайне ото всех.

«Я просто пришел и все. Я говорю: “Пускай, сами увидят, посмотрят”. Мама только вчера узнала, она увидела и просто была в шоке, как я там вообще оказался. Она то думала, что я где-то в горах», – поделился Магомедрасул Рабаданов.

Кроме того, ведущий утренней программы Максим Васильчук решил узнать у победителя реалити, какое событие, на его взгляд, было более спортивным: «Титаны» или Олимпиада в Париже, которая завершилась в один день с проектом ТНТ.

«Однозначно –“Титаны”, потому что Олимпиада уже не та, что когда-то была. “Титаны” для меня, это мужское, спортивное состязание, в котором все по-честному: заговоров нет, нет интриг, скандалов, мы друг другу помогали, поддерживали, толкали, подсказывали, поэтому, это, реально, было очень круто. Все атлеты были с духом “Титанов”», – прокомментировал Магомедрасул Рабаданов.

Смотрите каждый день по будням с 6:00 до 8:00 шоу «УТРО.ТНТ»!

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