Воскресенье, 7 июля, 2024

По улице Почтовой прошла девушка в купальнике

Автор: Кристина Аманн

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В Telegram-канале «Рязанская культура» опубликовали видео, в котором полуобнаженная девушка идет по улице Почтовой в Рязани. Из одежды на ней — купальник и легкая накидка.

Оказалось, такая откровенная прогулка — рекламная кампания одного из баров Рязани. Сюда приглашали, как написано в посте, на «тусовку в танцами».

В посте поясняется, что речь о так называемом эстатик-дэнс (estatic dance). Это форма танца, при которой люди «должны не следовать определенным шагам, а расслабиться, отдаться ритму и раствориться в музыке, чтобы достичь ощущения экстаза».

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