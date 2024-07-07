По улице Почтовой прошла девушка в купальнике

В Telegram-канале «Рязанская культура» опубликовали видео, в котором полуобнаженная девушка идет по улице Почтовой в Рязани. Из одежды на ней — купальник и легкая накидка.

Оказалось, такая откровенная прогулка — рекламная кампания одного из баров Рязани. Сюда приглашали, как написано в посте, на «тусовку в танцами».

В посте поясняется, что речь о так называемом эстатик-дэнс (estatic dance). Это форма танца, при которой люди «должны не следовать определенным шагам, а расслабиться, отдаться ритму и раствориться в музыке, чтобы достичь ощущения экстаза».