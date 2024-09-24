По делу Тимура Иванова арестовали недвижимость в Тверской области

В деле бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова фигурируют земельный участок площадью 82 тысячи квадратных метров, загородный дом на 2,5 тысячи квадратных метров, баня площадью 420 квадратных метров в Тверской области. Всё имущество арестовано, сообщает РИА Новости.

Согласно материалам дела, имущество оформлено на ООО «Волжский берег», руководителем которого является обвиняемый Сергей Бородин.

По данным баз оценки недвижимости кадастровая стоимость участка составляет минимум 44 миллиона рублей, дома — 38,6 миллиона рублей.

Тимур Иванов, курировавший военно-строительный комплекс Минобороны РФ, и его соучастник Сергей Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере.

Адвокат Иванова Мурад Мусаев сообщил РИА Новости, что следствие инкриминирует его подзащитному получение взяток на сумму около 1 миллиарда рублей. Иванов вину не признаёт.