Вторник, 24 сентября, 2024

По делу Тимура Иванова арестовали недвижимость в Тверской области

Автор: Алексей Самохин

Опубликовано

В деле бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова фигурируют земельный участок площадью 82 тысячи квадратных метров, загородный дом на 2,5 тысячи квадратных метров, баня площадью 420 квадратных метров в Тверской области. Всё имущество арестовано, сообщает РИА Новости.

Согласно материалам дела, имущество оформлено на ООО «Волжский берег», руководителем которого является обвиняемый Сергей Бородин.

По данным баз оценки недвижимости кадастровая стоимость участка составляет минимум 44 миллиона рублей, дома — 38,6 миллиона рублей.

Тимур Иванов, курировавший военно-строительный комплекс Минобороны РФ, и его соучастник Сергей Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере.

Адвокат Иванова Мурад Мусаев сообщил РИА Новости, что следствие инкриминирует его подзащитному получение взяток на сумму около 1 миллиарда рублей. Иванов вину не признаёт.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

ВС РФ нанесли мощный удар по местам дислокации ВСУ в Запорожье

План капремонта домов в Рязанской области на 23 сентября выполнен на 19%

Русские войска начали штурм Угледара: ВСУ под угрозой окружения

Павел Малков назвал приоритеты работы Рязанской гордумы в осеннюю сессию

Зеленский: ближайшие месяцы станут ключевыми в украинском конфликте

Две собаки Дарьи Донцовой отравлены недоброжелателями: одна погибла, другую лечат

На федеральном ТВ рассказали о судьбе Андрея Монкура из Рязани, которого в детстве бабушка продала на органы

Рязанцам напомнили, что делать, если видишь беспилотник

Бастрыкин поручил провести проверку после нападения на федеральных журналистов в Рязани

Обнародована программа празднования 129-летия Сергея Есенина в Константинове

В Рязани создают ещё один мурал на здании МКЦ

В Рязани на месте захоронения погибшего на СВО полковника Ульянова установили памятник