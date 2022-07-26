Пикет в защиту зелёной зоны Агропрома не согласован.

Рязанская мэрия отказала активистам экологических организаций «Дышим чистым» и «Родина живи» в проведении пикета в защиту зелёной зоны. Об этом говорится в группе ВООПИиК Рязань ВКонтакте.

Экологи отмечают, что в пикете отказано, даже несмотря на указание в заявке 4 разных дат и 4 площадок для проведения мероприятия. В городской администрации объяснили отказ проведением других публичных мероприятий на всех площадках.

Ранее врио губернатора Рязанской области Павел Малков приостановил аукцион по продаже зелёной зоны на территории бывшей воинской части в Агропроме до его личного визита туда и обсуждения перспектив использования этого участка.