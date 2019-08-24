В рязанском Лесопарке отметили День флага

В четверг, 22 августа, отмечался День Государственного флага Российской Федерации В честь этого события в Лесопарке состоялась праздничная программа «Россия — это мы».

Сотрудники Лесопарка, представители «Молодой гвардиейи России», молодёжного правительства Рязанской области, спортсмены, активисты и волонтеры пронесли по главной аллее 25-метровый триколор.

Начальник управления культуры администрации города Рязани Евгения Власова поздравила всех с праздником.

– В этом году одному из главных государственных символов нашей страны исполнилось 350 лет. Мы должны быть достойны славной памяти наших великих предков, которые вложили в нашу историю всю свою жизнь, отметила Власова.

Праздник продолжился концертом с участием молодых вокалистов и воспитанников культурно-досуговых учреждений города. Завершилось торжество ярким флэшмобом и дымовым шоу.