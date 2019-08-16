В рамках Форума древних городов прошёл гала-концерт конкурса «Рязанскую понёву за кремлём видно»

В пятницу, 16 августа, в рамках II Форума древних городов прошёл гала-концерт I Межрегионального фестиваля-конкурса рязанского костюма «Рязанскую понёву за кремлём видно». В конкурсе приняли участие более 200 человек – отдельные авторы и коллективы из Александро-Невского, Ермишинского, Кадомского, Касимовского, Милославского, Михайловского, Путятинского, Ряжского, Рязанского, Сапожковского, Сараевского, Сасовского, Скопинского, Спасского, Ухоловского, Чучковского, Шиловского районов Рязанской области, а также из Рязани, Скопина, Москвы, Орла и Челябинска.

Рязанская земля, издревле богатая на талантливых мастеров, удивляла тогда, и удивляет по сей день искусствоведов, учёных-этнографов, музейных сотрудников и художников богатством палитры народного костюма. Такого количества разнообразных и ярких комплектов традиционной одежды, настолько самобытных и не похожих друг на друга, не было ни в каком другом уголке России.

Практически в каждом городе Российской Федерации в краеведческом или художественном музее, если не в экспозиции, то в фондах, можно найти хотя бы один комплекс женского праздничного костюма Рязанской губернии.

Стоит отметить, что сегодня практически в каждом районе Рязанской области существую фольклорные коллективы, одетые в настоящие аутентичные костюмы.

Главная цель фестиваля-конкурса – сохранить часть большой самобытной культуры и искусства Рязанщины, без которой нет полного представления об ее истории. Это можно сделать только путём кропотливого изучения, бережного сохранения и развития традиции народного костюма. А также путём деликатной трансформации его в современные формы существования.

В гала-концерте приняли участие ансамбль «Сударушки» (Путятинский район), народный любительский коллектив Рязанской области «Скогшнские понёвницы» (Скопинский район), фольклорный ансамбль «Варварушка» (Ухоловский район), фольклорно-этнографическая обрядовая группа «Еголдавушка» (г. Ряжск), театр народной песни Узорочье» (г. Рязань), фольклорно-обрядовая группа Денница» (р.п. Сараи), театр костюма «Кокетка» (Рязанский район).

Кроме этого, участники творческого объединения «Дом авторских работ» продемонстрировали коллекцию бисерных украшений «Княгинюшки».