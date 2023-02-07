Первый в стране творческо-технологический центр «ТеатровИдение» начал работу на базе Рязанского театра кукол

Первый в стране творческо-технологический центр «ТеатровИдение» начал свою работу на базе Рязанского театра кукол.

Сеть таких центров в перспективе должна охватить всю Россию: от Центрального федерального округа до Дальнего Востока. Их задача – осуществлять в регионах поддержку специалистов, так или иначе связанных с созданием и использованием различных видов видеоконтента в театре. От хранения базы данных — до создания медиапортала. Всех участников процесса объединит многофункциональная цифровая платформа «ТеатровИдение».

Юрий Гаврилов, руководитель проекта «ТеатровИдение», советник Председателя Союза театральных деятелей РФ, Народного артиста РСФСР А.А. Калягина:

Одна из наших задач — обучить максимально большое количество специалистов в регионах так работать с видеоматериалами, чтобы художественные потери при переводе спектакля в цифру были минимальными. В творческо-технологических центрах профессионалов будут обучать профессионалы. На практике. Чем больше у нас будет людей с таким опытом, тем лучше.



Константин Кириллов, директор Рязанского театра кукол, Секретарь СТД РФ, руководитель регионального отделения СТД РФ:

«ТеатровИдение» — уникальный и крайне своевременный проект. Технической записи спектакля давно недостаточно. Нужна эмоция, нерв, художественное решение. На это способны только высококлассные специалисты, которые в сотворчестве с театральным режиссером, художником, артистами могут приблизиться к замыслу авторов и превратить видеозапись спектакля в самостоятельное произведение искусства. К участию в проекте мы пригласили сотрудников всех театров города, коллег из медиасферы. Мы собираем пул профессионалов, которые дадут региону возможность шагнуть далеко вперед в этой отрасли.



Проект осуществляется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и в тесном партнерстве с СТД РФ. Как следует из названия, он объединяет театральное искусство и современные технологии. Проект включает несколько компонентов: технологический, образовательный и практический. Съемка и прямая трансляция спектаклей — один из важнейших этапов работы. Первой такой постановкой в истории проекта стал спектакль Рязанского театра кукол «…И НАКАЗАНIЕ».



Константин Кириллов, директор Рязанского театра кукол, Секретарь СТД РФ, руководитель регионального отделения СТД РФ:

Почему мы выбрали именно этот спектакль? Для нашего театра он очень важен. В постановке есть живой план, куклы разных систем, тени, видеопроекция. Нам очень интересно увидеть, как это будет в кадре. Чем сложнее задача, тем интереснее ее решить.

В ходе съемки команда специалистов из столицы делилась с коллегами из региона знаниями и опытом. В течение трех дней, с 31 января по 2 февраля, на базе театра проходили мастер-классы и лекции, практические занятия с операторами, монтажерами, специалистами по работе со звуком, а также театральными менеджерами, а сама трансляция осуществлялась в присутствии зрителя. Пока публика в зале наблюдала за «сценами из романа Федора Михайловича», коллеги из СМИ и других театров могли присутствовать в аппаратной и следить за работой режиссера Александра Смирнова.



Александр Смирнов, режиссер прямых трансляции и видеоверсий проекта «ТеатровИдение»:

В театральном деле существуют такие понятия как «провинция» и «столица». И гордость тут ни при чем. Есть ряд объективных причин. Мне нравится проект «ТеатровИдение», потому что он призван стереть эти границы. Специалисты из разных регионов выходят в одно информационное поле и работают на равных. Не случайно мы начинаем нашу работу в Рязанском театре кукол. По техническому оснащению, творческой смелости, популярности это один из лидирующих в своей сфере театров. Ни о какой «провинциальности» и речи быть не может.



Александр Смирнов окончил философский факультет МГУ им. М.В. Ломоносова (1983 год) и ВГИК им. Герасимова, мастерская Е.И. Ташкова (1996 год). С 1997 года и по настоящее время – режиссер телеканала «Культура». Работал с такими театрами как: МХТ им. Чехова, «Табакерка», Театр им. Ленинского комсомола, Театр на Таганке, «Современник», Театр им. Вахтангова, Театр им. Моссовета, Театр Наций, Малый драматический театр — театр Европы и многими другими.



Видеозаписи мастер-классов, которые прошли в рамках первой демонстрационной сессии проекта, в ближайшее время станут доступны на медиаплатформе «ТеатровИдение». Подключиться к платформе сейчас совершенно свободно может любой российский театр.

Константин Кириллов, директор Рязанского театра кукол, Секретарь СТД РФ, руководитель регионального отделения СТД РФ:

Три дня демонстрационной сессии были необыкновенно насыщенными. И это только начало. Самый сложный путь легко дается тому, кто любопытен, кто видит цель, перспективы и любит свое дело.

Юрий Гаврилов, руководитель проекта «ТеатровИдение», советник Председателя Союза театральных деятелей РФ, Народного артиста РСФСР А.А. Калягина:

Я хочу сказать большое спасибо Рязанскому театру кукол. Наше содружество и сотрудничество будут продолжаться. Да, работа с видеоконтентом вообще и в театре в частности дело непростое, но, я уверен, мы можем добиться многого в этом непростом деле!

Из Рязани команда проекта отправилась в Новосибирск, где будет работать в театре «Глобус». Творческо-технологические центры также появятся в Красноярске, Нижнем Тагиле, Вологде и на базе московского Академического Молодежного Театра (РАМТ).