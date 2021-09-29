Пермскому стрелку сделали ещё одну операцию

Пермскому стрелку Тимуру Бекмансурову сделали ещё одну операцию, чтобы вытащить застрявшую в ребре пулю. Об этом, со ссылкой на источник, сообщает Лайф.

20 сентября Бекмансуров в пермском вузе убил шесть человек, множество ранил. Самого стрелка обезвредил прибывший на место наряд ДПС. Злоумышленник был ранен, его прооперировали, а позже ампутировали ногу.

После операции пациент находится без сознания под наркозом.

24 сентября он пришёл в себя и поинтересовался у врачей, где его мать и отец. Родители же, по данным СМИ, ни разу не поинтересовались здоровьем сына.