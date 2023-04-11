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Вторник, 11 апреля, 2023
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Перенесшая операцию женщина обратилась к ярославскому губернатору

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Жительница Ярославля Елена Сидоренко пожаловалась губернатору Михаилу Евраеву на очереди в поликлинике, куда ее направили из стационара Соловьевской больницы, сообщил «Про Город».

Пациентка, перенесшая операцию на коленном суставе, накануне была вынуждена дожидаться приема в травмпункт на протяжении семи часов, несмотря на тяжелое самочувствие.

«Я просидела в очереди с 12.00 до 19:30. Скажите, пожалуйста, нормально ли, что люди с травмами проводят столько времени в ожидании помощи?» – спросила Сидоренко.

Пока ответа от властей женщина не получила.

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