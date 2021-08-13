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Пятница, 13 августа, 2021
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Перед гипермаркетом «Лента» в Рязани начнут организовывать ярмарки выходного дня

Елена Лобанова
Перед гипермаркетом "Лента" в Рязани начнут организовывать ярмарки выходного дня
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В Рязани откроют дополнительную площадку под ярмарку выходного дня. Теперь торговля будет осуществляться и перед гипермаркетом «Лента» на улице Тимуровцев. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. 

Первая ярмарка выходного дня пройдет на новой площадке в воскресенье, 22 августа. В настоящее время прорабатывается вопрос открытия такой же точки перед «Глобусом». 

Напомним, ранее для снижения стоимости «борщевого набора» Николай Любимов поручил организовать дополнительные площадки для ярмарок выходного дня. С того момента в регионе открыли 52 новые точки. В общей сложности в области действуют 242 ярмарки. 

— Сейчас ситуация стабилизируется. На некоторые овощи цены снизились от 0,5% до 10,5%. Открыты дополнительные площадки для реализации сельхозпродукции. Цены там значительно ниже, чем в розничной сети. Но этого недостаточно. Всем вместе нам нужно подумать о долгосрочных мерах, которые позволят держать ситуацию под контролем и не допускать резкого роста цен на продовольствие, — подчеркнул Николай Любимов. 

Губернатор также отметил, что необходимо внедрять в продажу как можно больше рязанской продукции.

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