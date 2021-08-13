Перед гипермаркетом «Лента» в Рязани начнут организовывать ярмарки выходного дня

В Рязани откроют дополнительную площадку под ярмарку выходного дня. Теперь торговля будет осуществляться и перед гипермаркетом «Лента» на улице Тимуровцев. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Первая ярмарка выходного дня пройдет на новой площадке в воскресенье, 22 августа. В настоящее время прорабатывается вопрос открытия такой же точки перед «Глобусом».
Напомним, ранее для снижения стоимости «борщевого набора» Николай Любимов поручил организовать дополнительные площадки для ярмарок выходного дня. С того момента в регионе открыли 52 новые точки. В общей сложности в области действуют 242 ярмарки.
Губернатор также отметил, что необходимо внедрять в продажу как можно больше рязанской продукции.