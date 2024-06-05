Среда, 5 июня, 2024

Пенсионер изнасиловал женщину-инвалида после инсульта

Автор: 7info

Опубликовано

Image by Nino Carè from Pixabay

Следователи СО по городу Горно-Алтайску завершили расследование уголовного дела против 64-летнего местного жителя, обвиняемого в изнасиловании с применением насилия и угрозой убийства, по пункту «б» части 2 статьи 131 УК РФ.

Согласно материалам следствия, преступление произошло ночью 8 марта 2024 года в одном из жилых домов на улице Радужная в Горно-Алтайске. Обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, после совместного распития спиртных напитков с ранее знакомыми ему лицами, воспользовался беспомощным состоянием потерпевшей, которая является инвалидом после инсульта и не могла оказать сопротивление. Угрожая ей убийством, он изнасиловал женщину.

По ходатайству следственных органов обвиняемый находится под стражей. Собранные доказательства признаны достаточными, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.

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