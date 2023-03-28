Павел Малков призвал приступить к ямочному ремонту рязанских дорог

Губернатор Павел Малков на заседании регионального правительства 28 марта отметил, что пора приступать к ямочному ремонту дорог. По его словам, такой ремонт – не панацея, но без него не обойтись.
Глава Рязанской области подчеркнул большое число жалоб от жителей и призвал оперативно отрабатывать все замечания от жителей.
В предстоящем строительном сезоне предстоит выполнять очень большой объём работ. Речь идёт о строительстве и ремонте соцобъектов и автомобильных дорог, на что Рязанская область получает огромную поддержку от федерального центра.
Губернатор подчеркнул крайнюю важность скорости принятия решений и выстраивания взаимодействия между ведомствами.
Павел Малков перечислил важнейшие направления работы:
выполнение всех социальных обязательств перед людьми,
поддержка участников СВО и их семей,
помощь новым территориям,
обеспечение технологического суверенитета.
Кроме того, важно развивать экономику, в том числе промышленность, сельское хозяйство, МСП, а также привлекать инвестиции.
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