Вторник, 28 марта, 2023
Татьяна Проводина

Павел Малков призвал приступить к ямочному ремонту рязанских дорог

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Губернатор Павел Малков на заседании регионального правительства 28 марта отметил, что пора приступать к ямочному ремонту дорог. По его словам, такой ремонт – не панацея, но без него не обойтись.

Глава Рязанской области подчеркнул большое число жалоб от жителей и призвал оперативно отрабатывать все замечания от жителей.

В предстоящем строительном сезоне предстоит выполнять очень большой объём работ. Речь идёт о строительстве и ремонте соцобъектов и автомобильных дорог, на что Рязанская область получает огромную поддержку от федерального центра.

Павел Малков: «Вся подготовительная работа сейчас уже должна была завершиться: торги, подготовка участков, строительных ресурсов, спецтехники, подрядных бригад и прочее. Каждому объекту – самый пристальный контроль, и ведомственный, и депутатский. Ну а самый лучший контролёр – сами жители области»

Губернатор подчеркнул крайнюю важность скорости принятия решений и выстраивания взаимодействия между ведомствами.

Павел Малков перечислил важнейшие направления работы:

выполнение всех социальных обязательств перед людьми,

поддержка участников СВО и их семей,

помощь новым территориям,

обеспечение технологического суверенитета.

Кроме того, важно развивать экономику, в том числе промышленность, сельское хозяйство, МСП, а также привлекать инвестиции.

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