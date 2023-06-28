Павел Малков поздравил мусульман Рязанской области с праздником Курбан-Байрам

Губернатор Рязанской области 28 июня направил поздравление мусульманам региона с главным праздником исламской культуры – Курбан-Байрам.
Павел Малков отметил, что праздник воплощает высокие нравственные ценности — бескорыстие, милосердие, уважение и заботу к окружающим.
Губернатор отметил, что при активном участии мусульманской общины в регионе реализуются значимые инициативы в просвещении, благотворительности и воспитании подрастающего поколения.
Праздничный намаз состоялся в Рязани у молельного дома в Дягилево. Рязанских мусульман от имени председателя Духовного управления мусульман РФ, муфтия шейха Равиля Гайнутдина поздравил глава ДУМ Рязанской области имам-мухтасиб Рашид-хазрат Бултачеев.
С поздравлениями также выступили представители областного правительства и администрации Рязани.