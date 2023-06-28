Среда, 28 июня, 2023
На главнуюНовости РязаниНовости Касимова

Павел Малков поздравил мусульман Рязанской области с праздником Курбан-Байрам

Татьяна Проводина
Фото с сайта правительства Рязанской области

Губернатор Рязанской области 28 июня направил поздравление мусульманам региона с главным праздником исламской культуры – Курбан-Байрам.

Павел Малков отметил, что праздник воплощает высокие нравственные ценности — бескорыстие, милосердие, уважение и заботу к окружающим.

Павел Малков: «Более 500 лет на Рязанской земле процветает мусульманская община. Старейшая мечеть в центральной части России украшает наш древний город Касимов. Курбан-Байрам для нашего региона – символ бережного отношения к истории, лучшим духовным традициям»

Губернатор отметил, что при активном участии мусульманской общины в регионе реализуются значимые инициативы в просвещении, благотворительности и воспитании подрастающего поколения.

Праздничный намаз состоялся в Рязани у молельного дома в Дягилево. Рязанских мусульман от имени председателя Духовного управления мусульман РФ, муфтия шейха Равиля Гайнутдина поздравил глава ДУМ Рязанской области имам-мухтасиб Рашид-хазрат Бултачеев.

С поздравлениями также выступили представители областного правительства и администрации Рязани.

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

40 предприятий Рязанской области участвуют в конкурсе перспективных брендов

Финал стартовал 28 июня в столице.

Врач Вера Евстигнеева рассказала о последствиях курения

В России курят более половины всех мужчин и почти столько же женщин.

Факты о раке легких

Врач Алёна Романова развенчала заблуждения относительно рака лёгких.

Врач Наталья Никитина рассказала о риске развития рака лёгких при курении

По мнению специалистов, механизм возникновения рака от курения заключается в повреждении клеток, выстилающих легкие.

Сотрудники ГИБДД помогли рязанке, которой потребовалась срочная помощь врачей

Женщина сообщила, что у неё случился приступ аллергической реакции и она задыхается.

Рейд ГИБДД проходит на дорогах Рязанской области 28 июня

Выявленных нарушителей привлекут к административной ответственности.

Юных рязанцев приглашают на фестиваль дворовых игр

Весело провести время всей семьёй можно в Лесопарке.

Эксперт Вакулин рассказал, какие файлы опасно хранить в телефоне

Смартфоны — технические устройства, их могут взломать хакеры. Злоумышленники получают доступ к находящемся на гаджетах файлам.

Рязанцы сообщают об агрессивном продавце флажков на улицах города

В соцсетях сообщается, что в Торговом городке он ударил женщину в спину.

«Открытие Авто»: в мае жители РФ купили автомобилей с пробегом на 487 млрд рублей

Около половины всех денег потрачено на кроссоверы и внедорожники с пробегом.

Паразиты в сердце: чем опасны, как можно заразиться

Дирофиляриоз — паразитарное заболевание, которое доставляет много неприятностей прежде всего собакам, хотя кошкам и людям тоже иногда достается.

В Скопинском районе идёт капремонт Павелецкого ДК

В настоящее время выполнено более 50% запланированных работ.
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации