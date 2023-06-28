Павел Малков поздравил мусульман Рязанской области с праздником Курбан-Байрам

Губернатор Рязанской области 28 июня направил поздравление мусульманам региона с главным праздником исламской культуры – Курбан-Байрам.

Павел Малков отметил, что праздник воплощает высокие нравственные ценности — бескорыстие, милосердие, уважение и заботу к окружающим.

Павел Малков: «Более 500 лет на Рязанской земле процветает мусульманская община. Старейшая мечеть в центральной части России украшает наш древний город Касимов. Курбан-Байрам для нашего региона – символ бережного отношения к истории, лучшим духовным традициям»

Губернатор отметил, что при активном участии мусульманской общины в регионе реализуются значимые инициативы в просвещении, благотворительности и воспитании подрастающего поколения.

Праздничный намаз состоялся в Рязани у молельного дома в Дягилево. Рязанских мусульман от имени председателя Духовного управления мусульман РФ, муфтия шейха Равиля Гайнутдина поздравил глава ДУМ Рязанской области имам-мухтасиб Рашид-хазрат Бултачеев.

С поздравлениями также выступили представители областного правительства и администрации Рязани.