Губернатор Рязанской области Павел Малков посетил лагерь «Солнечный», где проходит профильная смена Центра выявления и поддержки одаренных детей «Гелиос».

В ходе визита совместно с министром образования Рязанской области Ольгой Щетинкиной глава региона осмотрел условия, созданные в лагере для ребят, а также посетил выставку детских работ и учебные занятия по профильным программам.

Во время беседы с воспитанниками Центра губернатор ответил на интересующие детей вопросы: о выборе профессии, наставниках и учителях, а также рассказал о планах по развитию лагеря.

Важно, чтобы у талантливой молодежи было больше точек роста и возможностей для развития. Смена называется «Код успеха». Надеюсь, она будет отвечать названию, и вы сможете почерпнуть для себя много полезного, что станет основой вашего успеха в жизни, – передает слова Павла Малкова пресс-служба правительства.

Центр одаренных детей «Гелиос» был открыт в области в 2021 году на базе лагеря «Солнечный». Всего за лето 2023 года здесь отдохнут и пройдут обучение более 860 детей.

В профильной смене «Код успеха» приняли участие 240 подростков и детей, ведущими направлениями смены стали наука и искусство.

