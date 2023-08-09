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Павел Малков посетил лагерь «Солнечный»

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Фото: правительство Рязанской области

Губернатор Рязанской области Павел Малков посетил лагерь «Солнечный», где проходит профильная смена Центра выявления и поддержки одаренных детей «Гелиос». 

В ходе визита совместно с министром образования Рязанской области Ольгой Щетинкиной глава региона осмотрел условия, созданные в лагере для ребят, а также посетил выставку детских работ и учебные занятия по профильным программам. 

Во время беседы с воспитанниками Центра губернатор ответил на интересующие детей вопросы: о выборе профессии, наставниках и учителях, а также рассказал о планах по развитию лагеря. 

Важно, чтобы у талантливой молодежи было больше точек роста и возможностей для развития. Смена называется «Код успеха». Надеюсь, она будет отвечать названию, и вы сможете почерпнуть для себя много полезного, что станет основой вашего успеха в жизни,

– передает слова Павла Малкова пресс-служба правительства.

Центр одаренных детей «Гелиос» был открыт в области в 2021 году на базе лагеря «Солнечный». Всего за лето 2023 года здесь отдохнут и пройдут обучение более 860 детей.

В профильной смене «Код успеха» приняли участие 240 подростков и детей, ведущими направлениями смены стали наука и искусство. 

Павел Малков посетил лагерь «Солнечный»
Павел Малков посетил лагерь «Солнечный»
Павел Малков посетил лагерь «Солнечный»

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