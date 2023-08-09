Губернатор Рязанской области Павел Малков посетил лагерь «Солнечный», где проходит профильная смена Центра выявления и поддержки одаренных детей «Гелиос».
В ходе визита совместно с министром образования Рязанской области Ольгой Щетинкиной глава региона осмотрел условия, созданные в лагере для ребят, а также посетил выставку детских работ и учебные занятия по профильным программам.
Во время беседы с воспитанниками Центра губернатор ответил на интересующие детей вопросы: о выборе профессии, наставниках и учителях, а также рассказал о планах по развитию лагеря.
Центр одаренных детей «Гелиос» был открыт в области в 2021 году на базе лагеря «Солнечный». Всего за лето 2023 года здесь отдохнут и пройдут обучение более 860 детей.
В профильной смене «Код успеха» приняли участие 240 подростков и детей, ведущими направлениями смены стали наука и искусство.