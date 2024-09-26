Четверг, 26 сентября, 2024

Павел Малков отметил, что экспорт – один из приоритетов Рязанской области

Автор: 7info7

Опубликовано

фото с сайта правительства Рязанской области

Губернатор Рязанской области Павел Малков сделал заявление по итогам расширенного заседания Президиума Госсовета, посвященного вопросам экспорта, проведенного Президентом России В.В. Путиным. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

В ходе встречи обсуждались ключевые аспекты развития внешнеэкономической деятельности в новых условиях, шаги по повышению экспортного потенциала, поддержке бизнеса и регионов, а также расширению международного сотрудничества и продвижению российской продукции на мировой рынок. Участие в обсуждении принимали представители правительства, федеральных министерств и руководители регионов.

Президент отметил, что мировая экономика претерпевает значительные изменения, и на передний план выходят страны Глобального Юга, в частности, участники БРИКС. По словам Путина, важно использовать экспортные возможности и оказывать поддержку бизнесу на всех уровнях.

Малков подчеркнул, что Рязанская область делает акцент на экспорт, где доля несырьевых товаров более 90%, и регион готов создавать условия для повышения конкурентоспособности рязанских компаний на международных рынках.

«Недавно рязанские компании стали лауреатами Всероссийской премии «Экспортер года» по ЦФО. В следующем году стартует новый нацпроект «Международная кооперация и экспорт». Мы готовы создавать все возможности и условия для развития экспорта и усиления рязанских компаний на внешних рынках», — подчеркнул он.

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