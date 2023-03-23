Павел Малков: Наш долг – поддержать каждую семью участника спецоперации

В среду, 22 марта, глава Рязанской области Павел Малков встретился с росгвардейцами — участниками СВО и их родственниками.

В мероприятии в региональном Управлении ведомства участвовали начальник Управления Виктор Лачев, бойцы подразделений СОБР, ОМОН, их семьи и ветераны службы.

Павел Малков подчеркнул, что сотрудники Росгвардии с честью выполняют поставленные перед ними задачи. Днём ранее сводный отряд вернулся из зоны проведения спецоперации в полном составе.

Губернатор поблагодарил росгвардейцев за проявленное мужество и стойкость, а родственников – за терпение и поддержку.

Павел Малков: «Бойцы Росгвардии выполняют серьёзные задачи, для них это не просто работа, это дело чести. Знаю, как важна поддержка близких. Наш долг – поддержать каждую семью участника СВО, оказать всю необходимую помощь»

Список мер поддержки в нашем регионе расширяется. За каждой семьёй закреплён куратор, создан многофункциональный семейный центр и Государственное юридическое бюро, где можно получить бесплатную помощь юриста.

Участники специальной операции и члены их семей скоро смогут пройти реабилитацию на современном оборудовании и получить психологическую помощь в социально-реабилитационном центре «Сосновый бор» и в областном клиническом госпитале для ветеранов войн.

На встрече бойцы рассказали, как прошла очередная командировка. Павел Малков обсудил работу учебного центра, а также создание и оснащение нового тренировочного полигона для подготовки сотрудников Росгвардии. Губернатор побывал и в центре лицензионно-разрешительной работы.