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Четверг, 16 июня, 2022

Павел Малков: Бюрократия – проблема, которую мы сами себе создаём

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Павел Малков: Бюрократия – проблема, которую мы сами себе создаём

16 июня делегация Рязанской области во главе с врио губернатора Павлом Малковым продолжила работу на площадке ПМЭФ-2022. Глава региона принял участие в качестве спикера в сессии «Устойчивое развитие для будущих поколений: на пути достижению целей».

Важной темой дискуссии стала реализация стратегических и программных документоы в условиях новой экономической и политической реальности. В первую очередь, это поддержка перспективных проектов в различных сферах, импортозамещение, инвестиции в промышленность, решение экологических проблем. Обсуждались ресурсы и меры по достижению устойчивого экономического роста, роль науки, бизнеса, банковского сектора и гражданского общества в этой работе, экспортные возможности регионов. Модератором сессии выступил ректор Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова Иван Лобанов.

Отвечая на вопрос о целях устойчивого развития региона, Павел Малков отметил, что приоритеты работы выбираются с учетом особенностей и специализации области, ее точек роста.

– Надо наращивать мощности действующих производств, выводить их на более высокий уровень, создавать новые производства, развивать и поддерживать импортозамещение. Наши предприятия уже сейчас научились хорошо реагировать на внешние вызовы, оперативно осваивать новые виды продукции. В области, действительно, очень хороший задел в сельском хозяйстве, есть серьезные проекты по растениеводству, животноводству. Сейчас делаем подробную программу по вводу всех сельхозземель в оборот. Каждый клочок земли должен работать, это сейчас очень важно.

По словам Павла Малкова, у регионов во многом схожие трудности: демография, экология, недостаточно развитая социальная инфраструктура, но есть и проблема, которую «мы сами себе создаем». Это излишняя бюрократия.

– Она влияет буквально на всё. Слышу о ней каждый день на встречах с бизнесом, инвесторами, общественниками, – сказал врио Губернатора. – Рязанская область совсем здесь не отличается. Тем, кто хочет что-то сделать или изменить, приходится пробиваться сквозь все эти бюрократические процедуры. Это очень сложно, даже имея деньги, идеи и желание. Но так не должно быть, и мы это будем менять. Рязанская область будет бороться за создание здоровой среды, нацеленной на помощь, а не препятствие в реализации новых хороших проектов.

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