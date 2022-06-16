Павел Малков: Бюрократия – проблема, которую мы сами себе создаём

16 июня делегация Рязанской области во главе с врио губернатора Павлом Малковым продолжила работу на площадке ПМЭФ-2022. Глава региона принял участие в качестве спикера в сессии «Устойчивое развитие для будущих поколений: на пути достижению целей».

Важной темой дискуссии стала реализация стратегических и программных документоы в условиях новой экономической и политической реальности. В первую очередь, это поддержка перспективных проектов в различных сферах, импортозамещение, инвестиции в промышленность, решение экологических проблем. Обсуждались ресурсы и меры по достижению устойчивого экономического роста, роль науки, бизнеса, банковского сектора и гражданского общества в этой работе, экспортные возможности регионов. Модератором сессии выступил ректор Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова Иван Лобанов.

Отвечая на вопрос о целях устойчивого развития региона, Павел Малков отметил, что приоритеты работы выбираются с учетом особенностей и специализации области, ее точек роста.

– Надо наращивать мощности действующих производств, выводить их на более высокий уровень, создавать новые производства, развивать и поддерживать импортозамещение. Наши предприятия уже сейчас научились хорошо реагировать на внешние вызовы, оперативно осваивать новые виды продукции. В области, действительно, очень хороший задел в сельском хозяйстве, есть серьезные проекты по растениеводству, животноводству. Сейчас делаем подробную программу по вводу всех сельхозземель в оборот. Каждый клочок земли должен работать, это сейчас очень важно.

По словам Павла Малкова, у регионов во многом схожие трудности: демография, экология, недостаточно развитая социальная инфраструктура, но есть и проблема, которую «мы сами себе создаем». Это излишняя бюрократия.