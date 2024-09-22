Пашаеву светит увольнение из армии за «самоволку» в Москву

Бывшему адвокату Эльману Пашаеву светит дисциплинарное взыскание или увольнение из армии из-за того, что еще до задержания он самовольно покинул воинскую часть и приехал в Москву, пишет Mash.

Юрист мог сделать это легально в случае рабочей командировки, однако о таких никто из служивых ничего не слышал.

«За несоблюдение требований ему может грозить дисциплинарное взыскание и увольнение из армии», – говорится в публикации.

По словам источника, Пашаев до заключения контракта действительно помогал фронту. После начала службы в 95-м полку, в команде юриста на фронте началась текучка.

Экс-адвоката задержали на основании показаний Алексея Блиновского.